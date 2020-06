CALCIOMERCATO – Rangnick, accordo raggiunto: i dettagli / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Arrivano conferme e ulteriori dettagli su Ralf Rangnick. Il tedesco arriverà al Milan entro inizio agosto, ma già tra fine giugno e inizio luglio si saprà qualcosa in più. A breve ci sarà anche l’incontro tra Rangnick, la proprietà e Ivan Gazidis.

Anche gli ultimi dettagli sono stati limati, come budget, ingaggio e staff. Unica cosa da chiarire il ruolo: Rangnick potrebbe essere, almeno inizialmente, sia dirigente sia allenatore. Poi, invece, potrebbe mettere in panchina un uomo di propria fiducia. Nel video le ultime. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

