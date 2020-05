CALCIOMERCATO – Occhi su Cherki: fenomeno di 17 anni! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Il campionato è fermo, ma il mercato non dorme mai. Il Milan del futuro, firmato Ralf Rangnick inizia a prendere forma già in queste settimane. Il tedesco è al lavoro e gli osservatori rossoneri lo supportano. Al tedesco piace molto Dominik Szoboszlai per il centrocampo: lo conosce bene, avendolo preso al RB Salisburgo. La richiesta, però, è eccessiva e la trattativa non sembra potersi sbloccare facilmente. Così si iniziano a valutare delle alternative e il nome nuovo è quello di Rayan Cherki, francese del Lione. La particolarità? Si tratta di un classe 2003! Ha solo 17 anni (da compiere), ma è già una stella: 12 presenze e 3 gol in stagione. Il club francese deve cedere e lui rappresenta una grande occasione per monetizzare. La richiesta però è già molto alta, nonostante la giovanissima età. Rafael Leao potrebbe rientrare nella trattativa. Di certo, sarebbe un colpo in perfetto stile Rangnick: giovanissimo e di grandissima prospettiva. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

