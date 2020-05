Calciomercato Napoli – Via Allan? Azzurri su Nández: le ultime | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli, al termine di questa stagione, presumibilmente si separerà da Allan, classe 1991, centrocampista brasiliano ex Udinese che, per cinque anni, è stato una delle colonne della compagine azzurra.

Il calciatore sudamericano è conteso, principalmente, da PSG ed Everton, con il club inglese al momento favorito per la presenza di Carlo Ancelotti, grande estimatore di Allan, sulla panchina dei ‘Toffees‘.

Per sostituirlo, il Napoli sta valutando tante opzioni. Una di queste, piuttosto suggestiva ma realizzabile, porta ad una trattativa con il Cagliari per Nahitan Nández, classe 1995, centrocampista uruguaiano giunto la scorsa estate in Sardegna per 18 milioni di euro dal Boca Juniors.

Nández, vero e proprio guerriero del centrocampo, ma con piedi molto educati, può rappresentare un’ottima soluzione per la squadra di Gennaro Gattuso, che avrebbe bisogno di un elemento con queste qualità, capace tanto di interdire quanto di farsi sentire pesantemente in zona-gol.

Il Cagliari, però, società che sulla carta non avrebbe bisogno di vendere, si priverebbe di Nández soltanto per una cifra cospicua. Dopo aver siglato la pace formale con il calciatore in seguito a qualche screzio avvenuto nei mesi scorsi, ora il Cagliari prenderebbe in esame una cessione di Nández per non meno di 35 milioni di euro.

Azzurri vigili, il calciatore piace. Vedremo gli sviluppi che avrà la trattativa.