Calciomercato Napoli – Spunta il nome di Bernardeschi: le ultime | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Via Kalidou Koulibaly ed Arkadiusz Milik, dentro il brasiliano Gabriel Magalhães ed il nigeriano Victor Osimhen, entrambi del Lille. Le strategie del Napoli, per stravolgere il centro della difesa e dell’attacco per la prossima stagione, sembrano essere ormai chiare e ben delineate.

Ci sarà, però, da sostituire anche José María Callejón, il quale, al termine dell’attuale stagione, saluterà definitivamente l’Italia e, pertanto, il tecnico Gennaro Gattuso dovrà chiedere al suo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, di reperirgli sul mercato un esterno offensivo destro di caratura internazionale per mantenere alto il livello del suo Napoli.

Nelle ultime ore sta prendendo piede una clamorosa voce: il Napoli, per cedere Milik alla Juventus, club che, più di tutti, si sta muovendo sul polacco, vorrebbe chiedere in cambio il cartellino di Federico Bernardeschi, classe 1994, duttile calciatore della ‘Vecchia Signora‘, in grado di giocare da attaccante nel 4-3-3, da esterno di centrocampo nel 4-4-2 e, talvolta, utilizzato anche da mezzala.

Bernardeschi, reduce da una stagione mediocre a Torino, potrebbe rilanciarsi alla grande con Gattuso sotto il Vesuvio. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>