Calciomercato Napoli – Sarà Wendel l’erede di Allan? Le ultime | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli sembra aver trovato l’erede del brasiliano Allan, che, alla fine della stagione, dovrebbe lasciare la Campania (destinazione PSG?).

Secondo quanto riferito, infatti, dal portale ‘Esporte News Mundo‘, sia il Napoli sia l’Everton di Carlo Ancelotti avrebbero formulato un’offerta per Wendel, classe 1997, centrocampista dello Sporting Lisbona che, per caratteristiche, ricorda il suo connazionale.

Tanto gli azzurri quanto i ‘Toffees‘ avrebbero messo sul piatto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025, più una clausola di rinnovo automatico per un’ulteriore stagione con bonus legati ai risultati ottenuti in ambito nazionale ed internazionale.

Per il sito web brasiliano, però, la proposta presentata dal Napoli per Wendel sarebbe risultata più allettante al giocatore ed al suo entourage poiché, negli accordi, sarebbe previsto anche un premio di 400mila euro alla firma. Allo Sporting Lisbona, per Wendel, finirebbe un assegno di 20 milioni di euro.