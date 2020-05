Calciomercato Napoli – Pronti 30 milioni per il sostituto di Koulibaly | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Al termine di questa stagione si consumerà la separazione tra il Napoli e Kalidou Koulibaly. Il difensore centrale senegalese, classe 1991, divenuto colonna della retroguardia partenopea sin dal suo arrivo dai belgi del Genk, avvenuto nell’estate 2014, è infatti corteggiato da tanti top club in Europa.

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, si sfrega le mani: Koulibaly, infatti, è nel mirino di società come Manchester United, Liverpool e PSG, oltre che delle ‘outsider’ Everton (dove c’è l’ex tecnico azzurro, Carlo Ancelotti) e Newcastle, in procinto di passare in mani arabe e, pertanto, pronto ad investire per diventare una grande.

Koulibaly viene valutato 100 milioni di euro da De Laurentiis: probabilmente, vista la crisi che ha colpito anche il mondo del calcio dopo l’emergenza coronavirus, sarà difficile che riesca ad incassare quella cifra, ma il Napoli conta di ricavarla. E, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, sarebbe già partita la caccia all’erede di Koulibaly.

Il quale, per inciso, costerebbe meno di un terzo. Il Napoli, infatti, avrebbe pronta un'offerta di 30 milioni di euro per convincere la Fiorentina a cedergli Nikola Milenkovic, classe 1997, centrale (ma anche terzino destro) serbo che gioca in viola dal 2017: è lui il nome caldo quale sostituto di Koulibaly, oltre a quello di Robin Koch, classe 1996, tedesco del Friburgo.