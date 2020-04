Calciomercato Napoli – Piace Gabriel, ma un ex si mette di traverso … | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli, al termine di questa stagione, dovrebbe cedere Kalidou Koulibaly, difensore centrale senegalese, al miglior offerente. Il giocatore piace in Francia, al PSG, ed a molti club nella Premier League inglese.

Logicamente, poi, gli azzurri di Aurelio De Laurentiis dovranno sostituirlo con un centrale di livello internazionale: secondo quanto riferito da ‘France Football‘, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Gabriel Magalhães, classe 1997, brasiliano ex Dinamo Zagabria e Troyes, dal 2018 in forza ai francesi del Lille.

Gabriel è valutato 30 milioni di euro dal club transalpino il quale, comunque, gongola poiché intravede la possibilità di un’asta, giacché il suo calciatore è ambito da varie squadre in Europa. In particolare, in Inghilterra, Gabriel piace ad Arsenal, Chelsea, ma, soprattutto, all’Everton, allenato da Carlo Ancelotti.

Sarà, dunque, un 'vecchio amico' del Napoli, come Ancelotti, a mettersi sulla strada dei partenopei verso Gabriel?