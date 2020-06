Calciomercato Napoli – Piace Ferrán Torres: la richiesta del Valencia | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Ferrán Torres, classe 2000, è uno dei giovani calciatori più seguiti e corteggiati in tutta Europa: finora, in stagione, con la maglia del Valencia, ha messo a segno 6 gol e fornito 7 assist in 35 gare tra Liga, Champions League e coppe nazionali, attirando su di sé l’interesse di tanti top club.

Come noto, l’esterno offensivo del Valencia, un destro naturale che, però, può giocare indifferentemente su ambedue le fasce, piace alla Juventus, in Italia, ma, secondo quanto riferito in queste ore da ‘Radio Valencia‘, sarebbe finito nel mirino anche del Napoli. Ferrán Torres, infatti, è visto in Campania come l’erede naturale del suo connazionale, José María Callejón, che lascerà il Napoli dopo sette anni per scadenza contrattuale.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2021, Ferrán Torres non sembra voler rinnovare con il Valencia, avendo respinto già varie offerte per il prolungamento dell’accordo con il club iberico e, pertanto, in estate dovrebbe andare via (è cercato anche in Premier League, dal Borussia Dortmund e dal Real Madrid). La società spagnola, per cederlo, chiede circa 30 milioni di euro. Un investimento importante, per un ragazzo, però, che in futuro potrebbe valere molto di più … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>