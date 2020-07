Calciomercato Napoli – Ore calde per l’acquisto di Osimhen | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Nei giorni scorsi Victor Osimhen, classe 1998, bomber nigeriano che, nell’ultima stagione con la maglia del Lille ha totalizzato 18 gol e 6 assist in 38 gare tra Ligue 1, Champions League e coppa nazionale, è stato a Napoli, ha visitato la città, il centro sportivo degli azzurri e parlato con Gennaro Gattuso.

Una prima presa di contatto dell’attaccante, ex Wolfsburg e Charleroi, con la città e la realtà partenopea. Napoli, infatti, dovrebbe essere la sua prossima destinazione. Il Lille, secondo quanto riferito da ‘calciomercato.it‘, sta facendo pressioni affinché Osimhen accetti la proposta del Napoli e si trasferisca, dunque, nella Serie A italiana.

Questo perché gli azzurri di Aurelio De Laurentiis dovrebbero versare nelle casse del club transalpino, una cui quota è di proprietà del fondo Elliott Management Corporation, ben 50 milioni di euro più bonus. Osimhen, in azzurro, sarà il sostituto di Arkadiusz Milik, in scadenza di contratto tra un anno e quindi in odore di cessione al miglior offerente.

Si mormora come il giocatore sia già convinto del suo approdo sotto il Vesuvio ma anche come il suo entourage stia temporeggiando di proposito. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Napoli teme che i procuratori di Osimhen stiano ascoltando anche altri club per una piccola asta al rialzo sull’ingaggio del loro assistito.

Vedremo quello che succederà. Quel che è certo è che le prossime 48 ore saranno decisive per l'arrivo di Osimhen alla corte di Gattuso.