Calciomercato Napoli – Milik cedibile, ma il polacco ha un’idea … | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – In casa Napoli, oltre alle questioni dei rinnovi di contratto per Piotr Zielinski e Dries Mertens, c’è quella relativa al futuro di Arkadiusz Milik, classe 1994, attaccante polacco autore, finora, di 46 gol in 109 gare con gli azzurri.

Milik, infatti, andrà in scadenza di contratto con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis il prossimo 30 giugno 2021 e, pertanto, o si arriva all’accordo per il prolungamento tra le parti oppure, inesorabilmente, si va verso una cessione in questa finestra di calciomercato.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come De Laurentiis, per Milik, chieda 50 milioni di euro: sarebbero quattro i club interessati ai servigi dell’ex Ajax, ovvero la Juventus, il Milan, l’Arsenal e l’Everton. Il futuro del polacco, quindi, potrà essere ancora in Serie A o nella Premier League inglese.

Milik, però, avrebbe un'idea, riportata dal 'Corriere dello Sport' che, sicuramente, non farà piacere a De Laurentiis: il numero 99 azzurro vorrebbe restare un altro anno al Napoli senza rinnovare il contratto e, tra dodici mesi, firmare a parametro zero con la Juventus.