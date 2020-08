Calciomercato Napoli – Milik alla Juventus? Le cifre dell’affare | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI – Dopo aver concluso l’acquisto di Victor Osimhen dal Lille, per il Napoli di Aurelio De Laurentiis è tempo di pensare alle cessioni. In particolare, a quella di Arkadiusz Milik, classe 1994, centravanti polacco che, in quattro stagioni alle pendici del Vesuvio, ha segnato 48 gol in 121 gare tra campionato e coppe.

Milik andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, ha rifiutato qualsiasi proposta di rinnovo dell’accordo con il club campano e, pertanto, sarà ceduto in questa sessione di calciomercato. Il giocatore, corteggiato dal Milan e da qualche altra società straniera, ha trovato, da qualche tempo, un’intesa con la Juventus: vuole andare soltanto a Torino alla corte di Maurizio Sarri.

Motivo per cui, secondo ‘SportItalia‘, qualora non si concretizzasse il suo trasferimento dal Napoli alla Juventus adesso, Milik sarebbe anche disponibile a restare in azzurro, aspettare un anno e liberarsi a parametro zero. Una situazione che, logicamente, De Laurentiis non gradirebbe. Ecco perché il Presidente del Napoli ha aperto alla possibilità di trattare la sua cessione alla ‘Vecchia Signora‘.

Secondo ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, ADL non scende, però, dalla richiesta di 40 milioni di euro per il cartellino di Milik e le contropartite finora offerte dal CFO bianconero, Fabio Paratici, non soddisfano il Napoli: Cristian Romero e Luca Pellegrini non convincono e Federico Bernardeschi, unico elemento davvero gradito a Gennaro Gattuso, sta prendendo tempo.

Per la definizione dell’affare Milik tra Napoli e Juventus, dunque, probabilmente occorrerà un po’ di tempo in più, anche se la strada maestra è già stata tracciata … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓