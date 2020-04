Calciomercato Napoli – Kean è più vicino: i dettagli dell’operazione | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Nei giorni scorsi ha fatto trasalire i dirigenti dell’Everton poiché ha violato la quarantena ed organizzato un party: adesso Moise Kean, classe 2000, attaccante italiano ex Juventus, ha davvero un piede fuori dai ‘Toffes‘, che, per questo, gli hanno inflitto una multa di 160mila sterline.

Il calciatore, assistito da Mino Raiola, tornerà con tutta probabilità in Italia al termine della stagione perché non si è ambientato in Inghilterra, giocando poco, male e segnando soltanto un gol: Kean, come noto, piace alla Roma, che lo vorrebbe come giovane partner di Edin Dzeko ma, al momento, il club più vicino lui sembra essere il Napoli.

Carlo Ancelotti, vecchio amico della squadra partenopea, infatti, secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, vorrebbe portare nella Merseyside sia il brasiliano Allan sia il messicano Hirving Lozano ed il Napoli, oltre al denaro contante, nell’operazione vorrebbe inserire proprio il cartellino di Kean.

Kean, nelle intenzioni di Gennaro Gattuso, sarebbe il centravanti su cui costruire il Napoli del futuro, vista la probabile partenza di Arkadiusz Milik, nel mirino di Milan e Juventus.