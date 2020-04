Calciomercato Napoli – Fabián Ruiz tra rinnovo e ritorno in Liga | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, parlando del calciomercato del Napoli, ha dedicato un approfondimento a Fabián Ruiz, classe 1996, talento spagnolo per il quale sembra essersi acceso un ‘Clásico‘ di mercato tra Barcellona e Real Madrid.

Tanto i blaugrana quanto i ‘Blancos‘, infatti, vorrebbero riportare in patria l’ex calciatore del Betis e, per convincere il club di Aurelio De Laurentiis a privarsi del suo gioiello, sarebbero disposti ad inserire, in un’operazione che rischierebbe di essere molto onerosa, una contropartita tecnica di livello internazionale.

Per Fabián Ruiz, infatti, il Barça darebbe al Napoli il centrocampista croato Ivan Rakitic. Il Real Madrid, invece, spedirebbe sotto il Vesuvio l’attaccante serbo Luka Jovic. Il Napoli, però, per il suo numero 8 non fa sconti e chiede 80 milioni di euro in contanti. Ben 20 in più di quanto investirebbe il Manchester City di Pep Guardiola per lui.

Nel frattempo, però, gli azzurri lavorano anche per cercare di blindare Fabián Ruiz, magari prolungando la scadenza del suo contratto dal 2023 al 2025. La trattativa, per la 'rosea', sarebbe però al momento frenata da una richiesta, pervenuta dall'entourage del calciatore, di una clausola rescissoria di 180 milioni di euro.