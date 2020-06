Calciomercato Napoli – Fabián Ruiz torna nella Liga? Il punto | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Tiene sempre banco, in casa Napoli, la questione sul futuro di Fabián Ruiz, classe 1996, centrocampista spagnolo che il club presieduto da Aurelio De Laurentiis ha prelevato, nell’estate 2018, pagando i 30 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria inserita nel contratto del calciatore iberico con il Betis, sua società dell’epoca.

In due stagioni in azzurro Fabián Ruiz ha fatto benissimo e, come logica conseguenza, ha attirato su di sé gli sguardi di mezza Europa. Il Napoli sta cercando, in questo periodo, di addivenire ad un accordo per prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, adeguandogli, ovviamente, l’ingaggio ai livelli di un top player.

I ‘rumors‘ di calciomercato su Fabián Ruiz, però, non si placano. Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, il giocatore del Napoli sarebbe l’uomo prescelto dal Barcellona qualora non dovesse concretizzarsi la trattativa con la Juventus per il regista bosniaco Miralem Pjanić. Fabián Ruiz, dunque, si appresta a tornare nella Liga?

Ad oggi non è dato saperlo. Anche perché De Laurentiis, per privarsi del nativo di Los Palacios y Villafranca, chiede almeno 80 milioni di euro … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>