Calciomercato Napoli – Ecco cosa manca per prendere Azmoun | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – Risolta la ‘grana’ Dries Mertens, che ha deciso di rinnovare il proprio contratto per altre due stagioni, il Napoli, comunque, resta alla caccia di almeno un altro attaccante. In estate, infatti, andrà via José Maria Callejón, che non rinnoverà, destinato a tornare a giocare nella Liga spagnola e, molto probabilmente, Arkadiusz Milik, centravanti polacco oggetto del desiderio di Milan, Juventus e Schalke 04.

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, rispettivamente Presidente e direttore sportivo del club campano, hanno già individuato l’uomo che fa al caso degli azzurri: si tratta di Sardar Azmoun, classe 1995, attaccante dei russi dello Zenit soprannominato il ‘Messi iraniano‘. Noi di ‘PianetaMilan.it‘ vi avevamo già parlato dell’interesse del Napoli per il calciatore asiatico, tecnico e fantasioso.

Azmoun, nel 4-3-3, può giocare sia da prima punta di movimento sia da esterno e, in area di rigore, è un giocatore che dimostra di avere sempre una certa ‘fame’: 14 gol, e 7 assist, in 29 gare totali con lo Zenit nella stagione in corso. Sembra che il Napoli lo volesse prendere già a gennaio, per anticiparne l’inserimento in Italia, ma non ha potuto affondare il colpo e concludere l’operazione.

Motivo? Le caselle per gli extracomunitari erano tutte già occupate. Pertanto, in estate, il Napoli dovrà liberare un posto per Azmoun, il quale, sotto contratto con il club di San Pietroburgo fino al 30 giugno 2022, può essere acquistato per 15 milioni di euro. Sarà lui, con Andrea Petagna, il rinforzo del Napoli di Gennaro Gattuso in avanti? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>