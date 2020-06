Calciomercato Napoli – Callejón via già dal 1° luglio? Il punto | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – La stagione in Serie A è ripresa dopo l’emergenza coronavirus e, come noto, si concluderà il prossimo 2 agosto. Ma cosa succederà ai calciatori in scadenza di contratto il 30 giugno? La FIFA, infatti, non è potuta intervenire nella questione poiché si tratta di accordi privati tra i club ed i giocatori.

In casa Napoli, come ricordato da ‘Repubblica‘ oggi in edicola, c’è l’incognita legata al futuro di José María Callejón, classe 1987, in scadenza di contratto con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis. Callejón, come noto, non rinnoverà il proprio accordo con gli azzurri e, addirittura, potrebbe andare via prima della fine della stagione 2019-2020.

Dal 1° luglio Callejón dovrà decidere se continuare con il Napoli per un altro mese, firmando una proroga del suo contratto; in caso contrario, la sua ultima gara in azzurro sarebbe Napoli-Spal di domenica 28 giugno. ‘Repubblica‘ ha anche rivelato come il Granada, compagine della Liga spagnola, stia tentando di riportare subito Callejón in patria.

Cosa deciderà di fare il numero 7 della formazione di Gennaro Gattuso? Tra qualche giorno lo scopriremo.