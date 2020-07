Calciomercato Napoli – Allan-Inter? Una contropartita per gli azzurri | News

CALCIOMERCATO NAPOLI – L’Inter di Antonio Conte è alla ricerca, per la prossima stagione, di un centrocampista che sappia abbinare muscoli, struttura fisica e ritmi di gioco elevati. Il primo nome sul taccuino dei nerazzurri è quello di Sandro Tonali, classe 2000, del Brescia, ma, nelle ultime ore, sembra sia tornato con forza su di lui il Milan, squadra per cui il numero 4 delle ‘Rondinelle‘ fa il tifo da sempre.

I nerazzurri, quindi, si stanno guardando intorno alla ricerca delle alternative e, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, l’avrebbero individuata in Allan, classe 1991, centrocampista brasiliano in rotta con l’ambiente partenopeo e, pertanto, in uscita dal Napoli. L’ex Udinese era già stato cercato nello scorso mese di gennaio, ma i primi approcci non sortirono il risultato sperato.

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha sempre chiesto tanti soldi per Allan: ora tale richiesta sarebbe ‘scesa’ a 35-40 milioni di euro. L’Inter, però, vorrebbe inserire nell’operazione, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il cartellino del centrocampista uruguaiano Matias Vecino, di modo da abbassare l’esborso della quota contante nell’eventuale affare. Allan-Inter, quindi, è una pista da seguire con attenzione … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL NAPOLI >>>