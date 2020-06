CALCIOMERCATO – Musacchio, il Valencia fa sul serio / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Il futuro di Mateo Musacchio è sempre più lontano dal Milan. Il contratto del difensore argentino scadrà nel 2021 e dunque nel prossimo mercato la cessione è molto probabile. Musacchio vorrebbe rimanere in rossonero, ma il club non ha intenzione di proporre il rinnovo e non vorrebbe perderlo a zero. Anche perché le pretendenti non mancano. Piace alle squadre di Siviglia, ma soprattutto al Valencia. I Pipistrelli sono pronti a presentare un’offerta sia al Milan che al giocatore. I rossoneri lo valutano 9 milioni, la metà di quanto era costato tre anni fa. Nella video news i dettagli. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

