VIDEO MILAN – Nelle ultime ore si è tornato a parlare di Matias Zaracho in ottica Milan. Qualcosa, però, non torna. Si è letto di un’offerta da 15 milioni e una richiesta di 25 da parte del Racing Club. In realtà, il fantasista argentino ha una clausola rescissoria. Per il punto della situazione e tutta la verità sulla situazione di Zaracho guarda la video news.

