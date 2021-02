CALCIOMERCATO MILAN – Vina è il prescelto / News

Il Milan continua la ricerca di un vince Theo e nonostante abbia acquistato un giovanissimo prospetto per il futuro, la sensazione è che per il prossimo anno serva qualcuno di già pronto che possa dare il cambio al francese. Piace tantissimo Matias Vina, uruguaiano del Palmeiras, che però non ha intenzione di lasciarlo andare molto facilmente. A gennaio i tentativi non sono andati a buon fine, anche perché c’era da giocare la Copa Libertadores. A giugno, però, potrebbe essere più semplice. Nella video news tutti i dettagli.

