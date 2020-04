Calciomercato Milan – Via Donnarumma? Rispunta Areola: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Al termine di questa stagione, qualora non riuscisse a trovare l’accordo con il Milan per il prolungamento del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, con conseguente adeguamento dell’ingaggio, il portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, potrebbe essere ceduto al miglior offerente.

Donnarumma piace al Real Madrid, al Chelsea, alla Juventus ed anche al PSG. Cederlo per 50 milioni di euro garantirebbe al club di Via Aldo Rossi una maxi-plusvalenza per il bilancio che, ad oggi, presenta un rosso importante ancora da sistemare. Ma chi rileverebbe, poi, il ruolo di portiere titolare del Diavolo?

Al momento, i rossoneri hanno sondato vari profili: si è parlato di Alex Meret (Napoli), Juan Musso (Udinese), Alessio Cragno (Cagliari), Pierluigi Gollini (Atalanta), Luís Maximiano (Sporting Lisbona), Walter Benítez (Nizza), Salvatore Sirigu (Torino), ma anche, qualora il numero 99 finisse a Londra, della possibilità di prendere il basco Kepa Arrizabalaga.

Nel caso in cui, però, Donnarumma firmasse con il PSG, potrebbe arrivare Alphonse Areola, classe 1993, portiere francese che, in questa stagione, ha giocato (molto poco) in prestito nella fila del Real Madrid di Zinedine Zidane e che dovrebbe far rientro a Parigi in estate. Assistito da Mino Raiola, così come Donnarumma, Areola piace in Premier League, ma darebbe priorità ai rossoneri.

L'affare, per il Diavolo, che aveva rifiutato l'inserimento del suo cartellino nella trattativa della scorsa estate con il PSG per Donnarumma, potrebbe convenire adesso, giacché Areola potrebbe muoversi anche con la formula del prestito.