CALCIOMERCATO MILAN – Ufficiale: Sarr lascia il Nizza a zero | Video

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Malang Sarr, classe 1999, difensore francese in grado di giocare da centrale e da terzino sinistro è nel mirino dei rossoneri. Oggi, intanto, ha ufficialmente lasciato il Nizza da calciatore svincolato e quindi acquistabile a parametro zero. Ecco il saluto di Sarr, pubblicato in questo video sull’account ‘Twitter‘ ufficiale del club della Costa Azzurra, a tutte le persone che, in questi primi di carriera, lo hanno sostenuto.

