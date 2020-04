CALCIOMERCATO MILAN – Tutte le alternative a Donnarumma / News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Gianluigi Donnarumma è incerto. Il portiere classe 1999 ha dato segnali positivi per un eventuale prolungamento di contratto con il Milan, ma al momento non c’è alcuna sicurezza. Ecco perchè Ivan Gazidis inizia a guardarsi intorno per scegliere l’eventuale sostituto in caso di addio. Sono cinque i nomi caldi per il momento. Dai profili giovani come Alex Meret del Napoli a quelli più esperti come Salvatore Sirigu del Torino. Senza dimenticare i profili dall’estero. Tutti i nomi, con età e valutazione nella video news. Per ulteriori dettagli sulle trattative LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓