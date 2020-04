Calciomercato Milan – Trattativa per Icardi? L’entourage smentisce | News

CALCIOMERCATO MILAN – Ieri pomeriggio, in occasione di un collegamento per ‘Sky Sport 24‘, Peppe Di Stefano, giornalista che segue le vicende del Milan, aveva rivelato come, la scorsa estate, all’hotel ‘Bulgari‘, l’ormai ex CFO rossonero, Zvonimir Boban, avesse chiesto informazioni per prendere in prestito Mauro Icardi dall’Inter.

Di Stefano ha anche sottolineato come l’offerta del Milan per l’attaccante argentino non fosse economicamente importante: motivo per cui, alla fine, Icardi ha preso la strada di Parigi e del PSG anziché restare a Milano, cambiando però maglia e sponda dei Navigli. La redazione di ‘MilanCafe24.com‘, contattando l’entourage di Icardi, ha ricevuto secche smentite in merito l’episodio del ‘Bulgari‘ citato dal giornalista di ‘Sky Sport‘.

Pertanto, sentendo la versione del clan Icardi, non ci sarebbe mai stato un tentativo 'last minute' del Diavolo per portare in rossonero il centravanti, autore poi, con la maglia del PSG e prima dello stop al calcio giocato per l'emergenza legata al coronavirus, di 20 gol in 31 gare tra campionato e coppe.