Calciomercato Milan – Thuram, la doppietta al Real Madrid | VIDEO

Calciomercato Milan: rossoneri su Thuram del Mönchengladbach

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Marcus Thuram, classe 1997, obiettivo di mercato del Milan, ha segnato i suoi primi gol in Champions League contro il Real Madrid. È accaduto lo scorso 27 ottobre, al ‘Borussia Park‘ di Mönchengladbach. Per l’occasione, pareggio (2-2) tra i ‘Fohlen‘ di Marco Rose e le ‘Merengues‘ di Zinedine Zidane. Nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘, i due gol di Thuram, obiettivo di calciomercato del Milan per l’estate 2021.