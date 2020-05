Calciomercato Milan – Svolta nel futuro di Upamecano: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, da tempo, è sulle tracce di Dayot Upamecano, classe 1998, difensore centrale francese del RB Lipsia e della Nazionale Under 21 transalpina, che, si dice, potrebbe arrivare in rossonero qualora, sulla panchina del Diavolo, nella prossima stagione, sieda il suo scopritore, il tedesco Ralf Rangnick.

Upamecano, attualmente, è sotto contratto con la società di proprietà del gruppo austriaco ‘Red Bull‘ fino al 30 giugno 2021 e, pertanto, in estate, può cambiare squadra. I rossoneri sono vigili su di lui, ma la concorrenza per il suo cartellino è davvero folta: Upamecano, infatti, piace anche a Barcellona, Bayern Monaco, Arsenal e PSG.

Portarlo in Italia, per il Milan, non sarà facile, però, soprattutto alla luce delle ultime novità in arrivo da ‘Sky Sport Deutschland‘. In Germania, infatti, riferiscono di colloqui avanzati tra il RB Lipsia ed Upamecano per il rinnovo di contratto: il calciatore allungherebbe di una stagione l’attuale accordo, portando la nuova scadenza al 30 giugno 2022.

Per effetto di questo nuovo contratto, Upamecano resterebbe almeno un'altra stagione a Lipsia, con ingaggio aumentato, e con la possibilità, per la squadra di Julian Nagelsmann, di non perdere la propria colonna in difesa.