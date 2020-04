Calciomercato Milan – Sorpasso Roma per Thauvin: ecco l’offerta | News

CALCIOMERCATO MILAN – Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il Milan ha manifestato interesse per Florian Thauvin, classe 1993, esterno offensivo francese di proprietà dell’Olympique Marsiglia che andrà in scadenza di contratto con il club della Costa Azzurra il 30 giugno 2021.

Su Thauvin, ex Newcastle ed autore di 78 gol in 236 gare in quattro stagioni e mezza con l’OM, ci sono anche il Valencia e la Roma che, secondo quanto riferito dal portale web iberico ‘todofichajes.com‘, sarebbe balzata in pole position per il numero 26 della compagine allenata dal tecnico portoghese André Villas-Boas.

I giallorossi di Paulo Fonseca, infatti, sono pronti a mettere sul piatto del club francese addirittura 30 milioni di euro per portare Thauvin nella Capitale. Il Milan, comunque, dietro la regia del prossimo allenatore Ralf Rangnick, non vuole farsi trovare impreparato e valuta già delle alternative. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>