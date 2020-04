Calciomercato Milan – Si ritorna su Torreira: cifre e dettagli | News

CALCIOMERCATO MILAN – Nella prossima stagione il centrocampo del Milan subirà un robusto restyling: via Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, ai quali non verrà rinnovato il contratto e, in odore di cessione, anche Franck Kessié e Lucas Paquetá.

Pertanto il Diavolo dovrà, giocoforza, tornare sul mercato per reperire almeno un paio di elementi di qualità da mettere a disposizione dell’allenatore, chiunque egli sia (al momento appare favorito Ralf Rangnick). Secondo quanto riferito da ‘The Sun‘ il Milan sarebbe tornato, con forza, su Lucas Torreira.

Torreira, classe 1996, ex Pescara e Sampdoria, è stato portato all’Arsenal, club dove gioca dall’estate 2018, proprio dall’attuale amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, che ora vorrebbe ricongiungersi con lui in rossonero. Per Torreira, il cui acquisto consentirebbe ad Ismaël Bennacer di spostarsi nel ruolo di mezzala, il Milan spenderebbe 40 milioni di euro.

In questa stagione, nella fila dei 'Gunners' di Unai Emery prima e Mikel Arteta poi, il regista uruguaiano, offerto dal suo agente anche al Napoli di Gennaro Gattuso, ha disputato 33 gare (con 2 reti ed un gol all'attivo) tra Premier League, Europa League e coppe nazionali.