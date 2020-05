Calciomercato Milan – Sfuma il colpo: va all’Inter! / News

CALCIOMERCATO MILAN – In casa Milan è tempo di valutare il futuro dell’attacco: a chi affidare il reparto offensivo della prossima stagione? Come prima punta ormai sembra essere una corsa a due: Zlatan Ibrahimovic nel caso in cui dovesse decidere di continuare in rossonero e il club lo ritenesse ancora valido o Luka Jovic, talento del Real Madrid, decisamente più giovane e che tanto bene ha fatto all’Eintracht Francoforte, che è la prima scelta sul mercato.

Da rinforzare, però, c’è anche tutto il resto del reparto. Mancano gli esterni e le seconde punte, a seconda del modulo che si vuole adoperare. L’unica garanzia è Ante Rebic, con Rafael Leao confermato, ma poco incisivo. Per il resto Hakan Calhanoglu e Samu Castillejo. Bisogna alzare il livello. Ecco perchè nelle ultime ore si parla di un forte interesse per Memphis Depay, vicino alla cessione col Lione, e si è parlato di un accordo praticamente raggiunto con Dries Mertens, attaccante del Napoli che sarà libero a parametro zero.

Il belga, 33enne, sarebbe un ottimo rinforzo considerando il rapporto qualità/prezzo. Il Milan sembrava essere ormai vicinissimo, superando l’Inter. In realtà, secondo le ultimissime notizie, sono ancora i nerazzurri in vantaggio. Il Milan ha contattato sì Mertens, ma il belga sembra preferire l’altra sponda del Naviglio, quella nerazzurra. Così, l’Inter ora potrebbe chiudere davvero l’affare. A meno che il Milan non riesca, con un colpo di coda, a scavalcare i cugini. Serve però una ricca offerta di ingaggio per Mertens e, come noto, i paletti economici del club rossonero sono molto rigidi. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

