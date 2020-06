Calciomercato Milan – Scelto l’attaccante: il budget / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Preso dal Real Madrid appena un anno fa, doveva essere l’erede di Karim Benzema. Alla fine, però, il francese ha continuato a giocare titolare e Luka Jovic quando è stato impiegato ha deluso le aspettative. Così, a distanza di un anno, il serbo ex Eintracht Francoforte può già cambiare aria e il Milan è alla finestra.

I rapporti con il suo agente sono ottimi, in quanto lo stesso di Ante Rebic, croato che il Milan vuole acquistare definitivamente dal club tedesco. I contatti sono già avviati e anche Jovic vuole trasferirsi al Milan. Quando un giocatore vuole un altro club fortemente spesso viene accontentato.

Ad aiutare ulteriormente anche gli ottimi rapporti tra Milan e Real. Ecco perché non è da escludere la formula del prestito con obbligo di riscatto a cifre ragionevoli. Sicuramente Jovic si è svalutato rispetto ai 60 milioni spesi lo scorso anno (anche con un po’ di fiducia) e in più si è aggiunta la crisi post Covid-19. Il Milan non ha intenzione di superare i 40 milioni, ma la sensazione è che anche intorno ai 32 milioni si possa iniziare a parlare con il Real, magari aggiungendo dei bonus. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

