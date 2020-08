Calciomercato Milan – Ruota tutto intorno al rinnovo di Ibrahimovic | VIDEO

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese, classe 1981, autore di 11 gol e 5 assist in 20 gare in mezza stagione giocata tra Serie A e Coppa Italia, è considerato obiettivo prioritario dalla dirigenza del Milan nel mercato estivo. Marco Pasotto, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport‘, fa il punto su Ibrahimovic e sul calciomercato che faranno i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara in questo video.