Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, non c’è tempo da perdere | VIDEO

VIDEO MILAN – Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 del Milan, è una risorsa importantissima per il club. Il giocatore, che ha esordito in rossonero a soli 16 anni, è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni ed è diventato uno dei migliori portieri del mondo nonostante la sua giovane età. Quel che desta maggior attenzione in questo momento è però la sua situazione contrattuale, a dir poco in bilico.

Il contratto di Donnarumma scadrà a giugno 2021, per questo motivo non c’è più tempo da perdere per il Milan, che deve fare in fretta ad incontrare il suo agente Mino Raiola. Un incontro che ancora non è stato programmato. Ecco il punto a cura di Marco Pasotto.