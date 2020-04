Calciomercato Milan – Ricordate Bogarde? Il Diavolo è sul nipote | News

CALCIOMERCATO MILAN – Tifose e tifosi rossonere/i, ricordate Winston Bogarde? Il colosso olandese, classe 1970, giunse al Milan a parametro zero nell’estate 1997 proveniente dall’Ajax ma, in maglia rossonera, fu praticamente una meteora: totalizzò appena 4 presenze tra Serie A e Coppa Italia prima di essere ceduto, nel gennaio 1998, al Barcellona per 7 miliardi delle vecchie lire.

Ora, a distanza di 22 anni, il Diavolo potrebbe annettere al proprio organico un altro membro della famiglia Bogarde. Secondo quanto riferito da ‘Football Insider‘, infatti, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Lamare Bogarde, classe 2004, centrocampista centrale olandese, dalle caratteristiche molto difensive, nipote proprio del carneade Winston.

Su Lamare Bogarde, stellina della formazione Under 17 del Feyenoord di Rotterdam, e considerato uno dei più interessanti prospetti a livello europeo, ci sono, oltre al Milan, anche Juventus e Torino in Italia, nonché Borussia Dortmund e Schalke 04 nella Bundesliga tedesca. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>