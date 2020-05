Calciomercato Milan – Reina verso il PSG: Donnarumma resta? | News

CALCIOMERCATO MILAN – In casa Milan, in vista della prossima stagione, si preannunciano grandi novità nel settore dei portieri. Asmir Begovic, giunto a gennaio in prestito secco dal Bournemouth per sostituire Pepe Reina, passato con la medesima formula all’Aston Villa, infatti, non dovrebbe essere confermato.

Ma nemmeno Reina, che rientrerà a Milano, dovrebbe restare in rossonero. Secondo quanto riferito dal portale web francese ‘footmercato.net‘, infatti, per l’esperto portiere iberico, classe 1982, si sarebbe fatto il PSG di Leonardo, che non ha alcuna intenzione di riscattare il suo connazionale, Sergio Rico, dal Siviglia per 10 milioni di euro.

Reina, pertanto, sarebbe una soluzione ‘low cost‘ di estrema affidabilità per il ruolo di vice del costaricense Keylor Navas in casa PSG. Reina avrebbe già dato a Leonardo il proprio assenso per il trasferimento a Parigi ed il Milan non dovrebbe opporre alcuna resistenza nel concedere il cartellino gratuitamente all’estremo difensore ex Napoli.

Così facendo, infatti, il club di Via Aldo Rossi risparmierà 3,5 milioni di euro netti, il valore dell'ingaggio di Reina, che, teoricamente, sarebbe iscritto a bilancio fino al 30 giugno 2021. L'eventuale approdo di Reina al PSG, di fatto, allontana i francesi dal portiere titolare del Milan, Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, il quale, a questo punto, andrebbe verso la permanenza a Milano.