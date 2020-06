Calciomercato Milan – Rangnick stregato: lo vuole in rossonero! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – 19 anni da compiere. Samuele Ricci è un classe 2001 di proprietà dell’Empoli che, però, ha stupito tutti per qualità e personalità nel corso dell’ultimo campionato di Serie B. Il presidente del club toscano ha ammesso di aver ricevuto un numero importante di telefonate per informazioni su di lui, anche da club esteri.

Tra questi, probabilmente, anche il RB Lipsia di Ralf Rangnick. Il manager tedesco lo segue ormai da tempo e lo voleva in Germania già a gennaio. Ovviamente, ora, con il passaggio al Milan potrebbe provare a portarlo con sé in rossonero, dove comunque già Paolo Maldini lo aveva notato e stava provando a capire quali margini ci fossero per intavolare una trattativa.

Al momento, però, il club più interessato e soprattutto più vicino al giocatore è il Napoli. I partenopei hanno già avviato i contatti e hanno il gradimento del giocatore. Per portarlo al Milan, dunque, bisogna superare una folta concorrenza. L’operazione potrebbe anche chiudersi in prestito con diritto di riscatto fissato a poco meno di 15 milioni, con un piccolo anticipo. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓