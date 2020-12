Calciomercato Milan: le mosse di Maldini per gennaio

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, sono al lavoro per la sessione invernale di mercato. Ecco il punto sulle mosse del club di Via Aldo Rossi nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘. Queste, quindi, le potenziali uscite ed i possibili arrivi in casa rossonera.