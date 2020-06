Calciomercato Milan – PSG, nuova offensiva per Paqueta: il punto | News

CALCIOMERCATO MILAN – Sembra proprio che Leonardo, ex calciatore, dirigente ed allenatore rossonero, oggi nuovamente direttore sportivo del PSG, voglia fare la ‘spesa’ in Italia, ed in particolare al Milan, per costruire la squadra della prossima stagione.

Dopo aver manifestato, infatti, interesse per Theo Hernández, ci ha provato per Ismaël Bennacer, offrendo al Diavolo ben 40 milioni di euro. In entrambi i casi, però, tanto per il terzino sinistro francese quanto per il regista franco-algerino, il Milan ha risposto ‘picche’ rispedendo le proposte al mittente.

Discorso diverso, però, i rossoneri potrebbero fare per Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano che proprio Leonardo portò al Milan nel gennaio 2019 e che, in questi mesi in Italia, non ha mai convinto. Pagato quasi 45 milioni di euro bonus inclusi al Flamengo, Paqueta è entrato nel mirino del PSG da un bel po’ di tempo, ma, finora, Leonardo ha giocato al ribasso con il Milan.

Qualche mese fa, infatti, il PSG offrì per Paqueta appena 20 milioni di euro ed il Diavolo, per non generare minusvalenza in bilancio, aveva detto di no. Ora, però, sembra che i parigini vogliano tornare alla carica per Paqueta, rimasto da sempre nel cuore e nei pensieri di Leonardo: per cederlo, però, i rossoneri chiedono 35 milioni di euro.

Investimento che, stavolta, il PSG potrebbe prendere in esame, giacché, al termine della stagione, venderà il tedesco Julian Draxler. Con il ricavato partirebbe il nuovo assalto al numero 39 del Milan. CLICCA QUI PER LE ALTNRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>