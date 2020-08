Calciomercato Milan – Proposto Bailly: la risposta dei rossoneri | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come noto, il Milan di Stefano Pioli, per la stagione 2020-2021, è alla ricerca di un difensore centrale che, alla luce della partenza di uno tra Mateo Musacchio e Léo Duarte (forse entrambi), completi il reparto arretrato con Simon Kjaer, capitan Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, al Milan sarebbe stato proposto, in questi giorni, Eric Bailly del Manchester United, che era già stato seguito dal Diavolo nel recente passato. Classe 1994, centrale ivoriano, Bailly, che in carriera ha anche indossato la maglia del Villarreal, è sotto contratto con i ‘Red Devils‘ fino al 30 giugno 2022 ma può andare via a prezzi tutto sommato contenuti vista l’ultima, tremenda stagione trascorsa in Inghilterra.

A causa, infatti, di un’operazione subita al ginocchio nella prima parte dell’annata 2019-2020, Bailly ha giocato appena 11 gare tra Premier League, Europa League e coppe nazionali da gennaio in avanti, finendo tante volte in panchina, scarsamente utilizzato dal manager norvegese del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Il giocatore non sembra interessare al club di Via Aldo Rossi, che punta con convinzione su Nikola Milenković della Fiorentina. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

