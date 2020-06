Calciomercato Milan – Piace Upamecano: i suoi numeri stagionali | News

CALCIOMERCATO MILAN – ‘Sky Sport‘, nelle scorse ore, ha ricordato come, visto il sempre più probabile arrivo di Ralf Rangnick nel ruolo di nuovo manager del Milan, il club rossonero sia tornato ad interessarsi a Dayot Upamecano, classe 1998, difensore centrale francese in forza al RB Lipsia.

Upamecano, infatti, è una scoperta di Rangnick: nel 2015 lo scoprì, giovanissimo, nel settore giovanile del Valenciennes e lo portò a Salisburgo; nel 2017, poi, l’approdo alla ‘casa madre Red Bull‘, ovvero il RB Lipsia, dove Upamecano brilla, in Germania, da ben tre stagioni nonostante sia ancora in tenera età.

Il calciatore piace a diversi club in Europa, specialmente a Bayern Monaco ed Arsenal e ha una valutazione di mercato molto alta, compresa tra i 40 ed i 50 milioni di euro. Visto, però, che il suo contratto con il RB Lipsia scadrà soltanto tra un anno, il 30 giugno 2021, si può provare a prendere Upamecano risparmiando qualcosa.

In tal caso, il nuovo Milan di Rangnick ci sarebbe. Ma com’è andata la sua stagione in Germania? Quando manca ancora una giornata alla fine del campionato tedesco, Upamecano, si può ben dire, è stato una delle colonne portanti della formazione titolare dei ‘Tori Rossi‘ di Julian Nagelsmann.

Il francese, infatti, ha giocato 35 gare tra Bundesliga (27), Champions League (6) e Coppa di Germania (2), fornendo anche 2 assist in campionato. In totale, finora, Upamecano è stato in campo per 2.912 minuti.