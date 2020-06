Calciomercato Milan – Piace Schick: i suoi numeri stagionali | News

CALCIOMERCATO MILAN – Si parla molto, in queste ore, del rinnovato interesse del Milan per Patrik Schick, classe 1996, attaccante ceco di proprietà della Roma ma attualmente in prestito al RB Lipsia.

Questo perché Schick, costato alla Roma nell’estate 2017 ben 42 milioni di euro tra parte fissa e bonus, al momento non è stato riscattato dal club tedesco per la cifra prevista dagli accordi tra le parti, risalenti alla scorsa estate, ovvero 28 milioni di euro.

Non è detto che la società di proprietà della ‘Red Bull‘ non torni all’assalto di Schick nei prossimi giorni, magari cercando il riscatto ‘con lo sconto‘, ma, intanto, la Roma può trattare l’attaccante con altre squadre. Il Milan, secondo ‘Sky Sport‘, potrebbe prenderlo.

Questo perché Schick piace molto a Ralf Rangnick, futuro manager rossonero, colui il quale, la scorsa estate, lo aveva voluto a Lipsia per metterlo a disposizione di Julian Nagelsmann. Su Schick ci sarebbe, però, anche la Fiorentina. Ma come ha giocato quest’anno Schick?

Il giocatore, che era reduce da due brutti campionati in giallorosso, a Lipsia è rinato, tornando a far vedere le qualità emerse durante il suo periodo alla Sampdoria. Quando manca ancora un turno alla fine del campionato tedesco, infatti, i numeri di Schick sono ottimi.

In 26 partite tra Bundesliga (22), Champions League (3) e Coppa di Germania (una), Schick ha messo a segno 10 gol, tutti in campionato, e fornito 3 assist, dei quali 2 in campionato ed uno in Champions. Il giocatore ceco ha trascorso in campo 1.577 minuti totali.