Calciomercato Milan – Piace Fekir, ma il Betis spara altissimo | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, il Milan ha fatto e continua a fare più di un pensiero su Nabil Fekir, classe 1993, fantasista francese di origine algerina che ha vinto i Mondiali 2018 in Russia con la Nazionale di Didier Deschamps.

Già la passata estate il Diavolo aveva provato a prenderlo: poi, però, con un’offerta di 19,75 milioni di euro in contanti, 10 milioni di euro di bonus ed il 20% su un’eventuale, futura rivendita del suo cartellino, era stato il Betis ad avere la meglio nella corsa al cartellino di Fekir.

In questa stagione in Andalusia Fekir ha confermato tutto il suo talento: 7 gol e 6 assist in 23 gare prima dello stop al calcio giocato a causa della pandemia da coronavirus. Inoltre, ha dato la sensazione di essersi lasciato i problemi fisici che avevano condizionato l’ultimo tratto della sua esperienza all’Olympique Lione definitivamente alle spalle.

Il Betis non ha alcuna intenzione di cedere Fekir ma bisognerà vedere se, in estate, i biancoverdi avranno bisogno di fare cassa. Per il Milan acquistare adesso Fekir è un’idea intrigante, sì, ma di difficile realizzazione: per il suo cartellino, infatti, dovrebbe sborsare una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Ma non è tutto, perché sul calciatore ci sono anche gli spagnoli dell’Atlético Madrid e gli inglesi dell’Arsenal. CLICCA QUI PER TUTTE LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android