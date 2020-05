Calciomercato Milan – Pessina brilla, il Diavolo gode: i motivi | News

CALCIOMERCATO MILAN – ‘Calciomercato.com‘ ha dedicato un approfondimento a Matteo Pessina, classe 1997, centrocampista che il Milan, nell’estate 2017, inserì nella trattativa per l’acquisto di Andrea Conti girandone il cartellino all’Atalanta.

Pessina, in questa stagione, milita in prestito nell’Hellas Verona e, finora, è stato autore di un’ottima annata. Valorizzato dal tecnico Ivan Juric, Pessina ha disputato 24 gare e segnato 3 gol con gli scaligeri. L’Atalanta, che lo ha ceduto ai gialloblu in prestito con diritto di riscatto, si è riservata il diritto di contro-riscattarlo.

Pertanto sarà il club di Antonio Percassi a decidere, a fine stagione, il futuro di Pessina: potrà rinnovare il prestito all’Hellas Verona, tenerlo in rosa per metterlo alle dipendenze di Gian Piero Gasperini e, infine, optare anche per una cessione a titolo definitivo per fare cassa.

Pessina è richiesto, secondo ‘calciomercato.com‘, dal Napoli, che lo segue da molto vicino e piace anche alla Juventus. Attenzione, però, perché nel contratto stipulato da Pessina con l’Atalanta, valido fino al 30 giugno 2022, esiste una percentuale sulla rivendita in favore del Milan che oscilla tra il 40 ed il 50%.

Ciò vuol dire che, in caso di cessione, il Diavolo potrebbe riacquistarlo, qualora lo ritenesse un elemento idoneo per il suo centrocampo, praticamente a metà prezzo; oppure, in caso contrario, incassare una cospicua somma da un calciatore che, a conti fatti, non ha mai indossato la maglia rossonera in gare ufficiali.