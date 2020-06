Calciomercato Milan – Offerta rifiutata! Si studiano alternative / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Il Milan cerca rinforzi a centrocampo ed è pronto a rivoluzionare il reparto. Sono tanti i rossoneri che non convincono e in prima fila c’è Paquetà. Il brasiliano non è riuscito ad ambientarsi e dunque l’addio è sempre più probabile. I rossoneri vogliono provare a cederlo subito per non svalutarlo ancor di più e non allontanarsi dai 45 milioni fissati e spesi poco più di un anno fa.

Paquetà ha tanti estimatori, dal Paris Saint-Germain di Leonardo fino al Benfica. Col club portoghese è in piedi anche il discorso Florentino, centrocampista classe 1999 dal sicuro avvenire. Il problema è che il portoghese ha una clausola rescissoria da 120 milioni e il Benfica è forte di questo fatto. Il Milan sta comunque provando ad arrivarci e studia come farlo.

Ovviamente l’inserimento di Paquetà nella trattativa per abbassare il prezzo è stato il primo tentativo, ma il Benfica è stato costretto a rifiutare, in quanto i costi di Paquetà sono troppo alti per il club portoghese. In ogni caso, Florentino non è inarrivabile: il Milan studia la formula giusta per convincere il Benfica a lasciarlo andare e potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto a cifre importanti e con ricchi bonus. Anche Paquetà, in realtà, potrebbe andare comunque in Portogallo: l’operazione deve essere scollegata, ma il Benfica vorrebbe provarci per il brasiliano. Per ulteriori dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

