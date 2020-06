Calciomercato Milan – Occhio Diavolo: l’Atalanta ti soffia Celik | News

CALCIOMERCATO MILAN – Come si ricorderà, la scorsa estate, il Milan ha inseguito a lungo Mehmet Zeki Celik, classe 1997, terzino destro del Lille visto che non era certo della permanenza in rossonero di Andrea Conti, richiesto da Parma e Werder Brema.

Poi, però, il biondo laterale originario di Lecco è rimasto a Milano ed il Diavolo, per il momento, ha ‘mollato’ Celik. In questa sessione di calciomercato, però, per il Milan si riproporrà lo stesso problema, ovvero cercare di reperire un terzino destro giacché, adesso, il maggiore indiziato alla cessione è Davide Calabria.

Il solo Pierre Kalulu, classe 2000, prelevato dalle giovanili dell’Olympique Lione, non può bastare e, pertanto, l’opzione Celik potrebbe tornare in auge per i rossoneri. In tal caso, però, il Diavolo dovrà prestare molta attenzione alla concorrenza dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Secondo quanto riferito, in Francia, da ‘Le 10 Sport‘, infatti, la ‘Dea‘ starebbe facendo sul serio per Celik, 32 gare con 3 assist all’attivo nell’ultima stagione tra Ligue 1, Champions League e coppe nazionali: il costo del calciatore turco non sarebbe neanche così tanto elevato, bensì compreso tra i 10 ed i 12 milioni di euro. Milan, su Celik ci sei ancora? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>