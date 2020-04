Calciomercato Milan – Obiettivo Mady Camara: le parole dell’agente | News

CALCIOMERCATO MILAN – Al termine di questa stagione il centrocampo del Milan andrà incontro ad un robusto restyling: via Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, ai quali non sarà rinnovato il contratto, ed a rischio cessione Franck Kessié e Lucas Paquetá, bisognerà intervenire per rimpolpare il settore con elementi di qualità.

Uno di questi potrebbe essere Mohamed Mady Camara, classe 1997, centrocampista centrale guineano di proprietà dei greci dell’Olympiacos, società nella quale era arrivato nel 2018 dai francesi dell’Ajaccio: in questa stagione Mady Camara ha disputato 39 gare con la squadra del Pireo tra campionato greco, Champions League, Europa League e coppe nazionali, segnando anche 2 reti e fornendo un assist.

Mady Camara, sotto contratto con l’Olympiacos fino al 30 giugno 2023, secondo la testata greca ‘Sdna‘ piace molto al Milan, che, però, se vorrà affondare il colpo sul calciatore africano, dovrà vedersela con la concorrenza dell’Arsenal. La sua attuale valutazione di mercato è di 25 milioni di euro. Dell’interesse dei top club europei per Mady Camara ha parlato il suo procuratore, l’ex difensore dell’Olympique Marsiglia, Pierre Issa, ai microfoni di ‘calciomercato.it‘.

“Molti club europei hanno mostrato grande interesse nei confronti di Mady Camara, ma vogliamo prima vedere come finirà la stagione con l’Olympiacos. Al momento è felice ad Atene e vuole vincere dei trofei prima di fare qualsiasi scelta”. Issa ha quindi proseguito: “Non c’è un Paese o un campionato preferito dove andare perché la questione principale per lui è giocare in una grande squadra, continuare a migliorare e conquistare dei titoli. Questo può avvenire in Italia come in Inghilterra o in Germania. Poi è noto a tutti che molti giocatori proveniente dal campionato greco e in generale calciatori africani hanno avuto successo in Serie A, perciò questo va tenuto presente quando bisognerà prendere una decisione sul futuro”.

"Cartellino valutato 25 milioni di euro? Con la crisi che sta colpendo tutto il mondo e non solo il calcio non possiamo sapere quale sarà il budget dei club, ma probabilmente si abbasseranno. Quindi ad oggi è difficile dire un prezzo", ha concluso l'agente di Mady Camara.