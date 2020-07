Calciomercato Milan – Nuovi contatti per l’argentino Bustos | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, nei giorni scorsi, a ‘Casa Milan‘, è stato accolto l’intermediario Alessandro Luci, con il quale i dirigenti del club di Via Aldo Rossi hanno parlato di Nahuel Bustos.

Classe 1998, centravanti argentino in grado di giocare anche da esterno offensivo, Bustos ha siglato, nell’ultima stagione con la maglia del Club Atlético Talleres, 1o gol in 21 gare tra campionato e coppa, aggiungendo al suo personale ‘score‘ anche 4 assist. È stato seguito a lungo dal Milan e le relazioni su di lui sono state molto convincenti.

Sotto contratto con il club sudamericano fino al 30 giugno 2021, Bustos può andare via per 15 milioni di euro, ovvero per la cifra prevista dalla clausola rescissoria inserita nel suo accordo con il Talleres, ma la sensazione è che, trattando, tale importo possa essere anche limato verso il basso.

Il Milan, per ora, prende tempo: Bustos piace, ma non rappresenta una priorità allo stato attuale delle cose. Una volta che si sarà insediato il nuovo manager Ralf Rangnick verranno fatte tutte le valutazioni del caso. Ad ogni modo, Bustos potrebbe diventare un nuovo attaccante rossonero con un’operazione intelligente e poco costosa. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>