Calciomercato Milan – Nulla da fare per Bustos: ecco dove andrà | News

CALCIOMERCATO MILAN – Vi abbiamo parlato, nei giorni scorsi, dell’interesse del Milan per Nahuel Bustos, classe 1998, attaccante argentino di proprietà del Talleres di Córdoba.

Bustos, 10 gol e 4 assist in 21 gare tra SuperLiga argentina e coppe, è un centravanti non molto alto (176 centimetri), in grado di giocare anche da seconda punta o da esterno offensivo su ambedue le fasce. Ancora giovane, ha già maturato un’esperienza all’estero, nella fila dei messicani del Pachuca, ed ora sarebbe pronto al grande salto in Europa.

Sulle tracce del calciatore, che può andare via dalla squadra sudamericana previa il versamento di una clausola rescissoria di 18 milioni di euro, oltre al Milan anche Roma e Napoli, in Italia, nonché varie squadre spagnole, portoghesi ed argentine, quali River Plate e Boca Juniors.

Secondo quanto riferito da ‘Radio Continental‘, Bustos avrebbe già scelto la sua prossima destinazione. Approderà, infatti, nella Liga spagnola, al Valencia, per diventare il nuovo numero 9 dei ‘Murcielagos‘. Milan beffato e, pertanto, riparte alla caccia di un nuovo centravanti per la stagione 2020-2021. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>