Calciomercato Milan – Meret dopo Donnarumma? Ecco quanto costa | News

CALCIOMERCATO MILAN – Qualora, nel corso della prossima estate di calciomercato, il Milan cedesse Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma al miglior offerente, ma solo in caso di mancato rinnovo del contratto del numero 99, allora in Via Aldo Rossi dovrebbero, giocoforza, far scattare la caccia ad un nuovo portiere.

Sono tanti i nomi che, in questi giorni, vengono accostati al Diavolo: da Juan Musso, argentino dell’Udinese, a Luís Maximiano, portoghese dello Sporting Lisbona, passando, poi, per l’italiano Alessio Cragno del Cagliari. Tutti estremi difensori molto validi e che farebbero al caso del Milan.

C’è un nome, però, che, più di tutti, è tenuto sotto osservazione dalla dirigenza rossonera. Si tratta di Alex Meret, classe 1997, di proprietà del Napoli di Gennaro Gattuso e che, in questa stagione, dopo aver iniziato bene e regalato grandi parate e prestazioni alla platea partenopea, è scivolato dietro il colombiano David Ospina nelle gerarchie di ‘Ringhio‘.

Meret, sotto contratto con gli azzurri di Aurelio De Laurentiis fino al 30 giugno 2023, può pertanto prendere la strada di Milano, magari in coppia con Arkadiusz Milik, altro obiettivo rossonero, ma ad un prezzo che, al momento, viene ritenuto troppo alto dal Milan: 30 milioni di euro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>