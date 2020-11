CALCIOMERCATO MILAN – Maldini pensa a Eriksen / News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Non riesce proprio ad ambientarsi Christian Eriksen nell’Inter di Antonio Conte. Il suo addio a gennaio non è più impossibile. I nerazzurri sperano di ricavare almeno 50 milioni e reinvestirli in altri giocatori più adatti al progetto del tecnico pugliese. Sul danese non mancano i club interessati e tra questi sembra esserci anche il Milan di Paolo Maldini, che valuta Eriksen nel caso in cui non dovesse rinnovare Hakan Calhanoglu. Non è da escludere neanche uno scambio con l’Inter a gennaio, con conguaglio di 20 milioni in favore dei nerazzurri. Nella video news le ultime.

