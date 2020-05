Calciomercato Milan – Luís Maximiano sarà rossonero? Il punto | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, nei prossimi mesi, si siederà al tavolo delle trattative con Mino Raiola, procuratore del suo portiere, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, nel tentativo di trovare un accordo per il rinnovo del contratto del numero 99, attualmente in scadenza il 30 giugno 2021.

La trattativa non si preannuncia facile, anche perché Donnarumma percepisce 6 milioni di euro l’anno (cifra che va ben oltre il ‘salary cap’ di 2,5 milioni di euro imposto dal fondo Elliott Management Corporation, proprietario del Milan) e perché Raiola, per il suo assistito, vorrebbe un club che possa garantirgli palcoscenici prestigiosi come la Champions League.

Ecco perché, dalle parti di Via Aldo Rossi, in questo periodo, hanno cominciato a monitorare vari portieri: i rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati nel caso in cui, in estate, si andasse verso una dolorosa separazione tra le parti. Uno dei nomi accostati al Diavolo è quello di Luís Maximiano, classe 1999, portiere portoghese dello Sporting Lisbona.

Ieri ‘A Bola’ ha parlato di una sorta di ultimatum del club lusitano nei confronti del Milan: se, davvero, vorrà prendere Luís Maximiano dovrà presentarsi, in tempi piuttosto brevi, con un’offerta di almeno 15 milioni di euro. In caso contrario, secondo quanto riferito da ‘calciomercato.it‘, il Diavolo rischierà di perdere una colossale occasione per mettere le mani sull’estremo difensore.

Lo Sporting Lisbona, infatti, ha pronto, per Luís Maximiano, un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025, con una clausola rescissoria fissata a 45 milioni di euro. Una proposta nel cassetto da tempo, e che non è ancora stata messa nero su bianco per via dell’emergenza coronavirus. Qualora il Diavolo non si sbrigasse, dunque, Luís Maximiano potrebbe sfumare … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>